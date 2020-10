Das erste Hauptstadt-Derby der aktuellen Bundesliga-Saison wird an einem Freitagabend unter Flutlicht stattfinden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am Mittwoch die genauen Ansetzungen bis zum zwölften Spieltag bekannt. Demnach empfängt Hertha BSC den 1. FC Union Berlin am 4. Dezember um 20:30 Uhr im Olympiastadion.

Eine Woche später empfängt der 1. FC Union am Samstagabend um 18:30 Uhr den deutschen Serienmeister FC Bayern München im Stadion An der Alten Försterei. In der direkt darauf folgenden englischen Woche spielen beide Berliner Bundesligisten am Dienstag um 20:30 Uhr - Hertha empfängt Mainz, Union ist in Stuttgart zu Gast.