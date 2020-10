Bild: imago images

Hertha-Trainer Labbadia vor Bayern-Spiel - "Ein Talent kostet zehn, 15 Millionen - das ist einfach nicht normal"

03.10.20 | 11:29 Uhr

Es wird definitiv keine leichte Reise für Hertha BSC. Gleich am dritten Spieltag geht es nach München zu den Alles-Gewinnern der jüngeren Vergangenheit. Womit Trainer Bruno Labbadia hadert - und was den Berlinern dennoch Mut machen sollte. Von Johannes Mohren

Das Personal

Wirklich zufrieden wirkt Bruno Labbadia nicht. "Konkurrenzkampf stelle ich mir anders vor", sagt der Hertha-Coach, "weil dann haben wir mehr Auswahl." Auf die wartet der 54-Jährige bislang vergeblich. Spekulationen gibt es auf dem Transfermarkt jede Menge rund um Hertha BSC. Wie das eben so ist bei einem Klub, bei dem Konkurrenz und Medien Windhorst-Millionen auf dem Konto wissen. Vollzug gibt es jedoch keinen zu vermelden. Und so macht Labbadia vor dem Spiel bei Bayern München (Sonntag, 18 Uhr) keinen Hehl daraus, "dass wir uns die Transferperiode anders gewünscht haben." Sie sei schwer, ja: eine der schwierigsten, die er - ein wahrer Dino auf diesem Posten in der Bundesliga - als Trainer erlebt habe. Es ist auch ein Hadern mit dem System. "Es ist nicht mehr gesund. Egal, bei welchem Spieler du anfragst - selbst wenn er gerade ein halbes Jahr gespielt hat und du ein Talent in ihm siehst -, er kostet zehn, 15 Millionen - das ist einfach nicht normal." Bis Montag haben die Berliner zwar noch Zeit. Doch Manager Preetz baut schon einmal vor. (Finanziell) verrückte Dinge wird es nicht geben. "Wir sind immer noch mitten in der Pandemie und davon spürst du auf diesem Transfermarkt nichts", sagt der 53-Jährige. In diesen Zeiten bleibe es die Verantwortung, "sehr, sehr, sehr genau zu überlegen, was wir machen." Spielerkäufe im 30-Millionen-Bereich zählen da für ihn explizit nicht dazu , ja: die Gerüchte darüber "ärgern" den Manager sogar "extrem". Seine klare Ansage lautet: "Das wird es mit Hertha BSC nicht geben in dieser Corona-Phase. So wird es nicht funktionieren." Es fehlen: Arne Maier (Innenbandverletzung), Mathew Leckie (Nackenprobleme), Javairo Dilrosun und Karim Rekik (beide Oberschenkelprobleme)

Die Form

Bislang ist es ein Auf und Ab. Konstanz und Stabilität sind rund um den Schenckendorffplatz noch Fremdworte. "Es gibt keinen Zweifel, dass wir viele Dinge verbessern müssen", sagt Stürmer Matheus Cunha, "so dass wir in den nächsten Spielen nicht so sehr schwanken." Noch sucht die Mannschaft nach sich selbst. "Ich habe noch keine Achse wachsen sehen in von fünf Wochen. Das wird nicht funktionieren", sagt Labbadia. Es braucht ausgerechnet das, wovon es im täglichen Druck des Bundesliga-Business wenig gibt: Zeit. "Das sind Mini-Etappen, die wir gehen müssen. Fakt ist, dass wir jeden Tag daran arbeiten - und es nie als Ausrede nehmen." Die Arbeit hat unter der Woche ganz gut geklappt. "Die ersten drei Tage konnten wir ordentlich trainieren. Wir konnten nach langer Zeit das Programm mal wieder so durchziehen, wie wir das wollten", sagt der Trainer. Das Arbeitszeugnis für das Team? Durchaus zufriedenstellend. "Die Spieler haben gut mitgemacht und wir konnten uns einiges erarbeiten."

Der Gegner

Die Qualität der Bayern, sie glänzte erst am Donnerstagabend wieder in Genf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dort wurden - bei der Champions-League-Auslosung - auch Europas beste Fußballer der vergangenen Saison ausgezeichnet. Und die Münchener bekamen in schicken Smokings eine nach der anderen Trophäe überreicht. Robert Lewandowski? Der beste Stürmer und Fußballer des Kontinents. Hansi Flick? Der beste Trainer. Joshua Kimmich? Der beste Defensivspieler. Manuel Neuer? Der beste Torhüter. Einzig im Mittelfeld wurde - kaum zu glauben - mit Kevin de Bruyne in Nicht-Bayern-Spieler ausgezeichnet. "Wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass Bayern München die höhere Qualität hat. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis", sagt Labbadia. "Klar ist es eine Mannschaft, die in der Bundesliga spielt. Aber machen wir uns nichts vor: Sie haben fantastische Arbeit in den letzten Jahren geleistet. Das muss man einfach mal als Kompliment weitergeben." Was nicht heißt, dass der 54-Jährige gewilllt ist, kampflos das Handtuch zu werfen. Im Gegenteil. "Wir gehen immer mit der Absicht in Spiele rein, die Spiele zu gewinnen", sagt er. Gezeigt, dass das gehen kann, hat jüngst Hoffenheim. Mit 4:1 gewannen die gegen die Münchener. Mit dem Uli-Hoeneß-Neffen Sebastian auf der Trainerbank. Ein Vorbild für Hertha? "Klar kann man immer was mitnehmen. Aber man kann es nicht immer miteinander vergleichen", sagt Labbadia. Auch weil er erwartet, dass die Bayern - anders als noch im Kraichgau - "mit der vollen Kapelle spielen werden." Es klingt fast zwangsläufig wie eine Warnung.

Herthaner im Fokus

Diese Rubrik könnte Niklas Stark gewidmet werden. Dem Mann, der bei Hertha BSC nach seiner Position und seiner Form sucht und von Joachim Löw dennoch in die Nationalmannschaft berufen wurde. Doch es gibt mit Matheus Cunha einen zweiten, noch heißeren Anwärter. Auch der wurde in seine Landesauswahl berufen - und das zum ersten Mal: die Selecao, den Stolz Brasiliens. "Es ist fühlt sich großartig an. Ich habe das in meinem Leben immer angestrebt und jetzt lebe ich diesen Traum. Ich glaube, es ist die Größe meines Traumes, die mich zu diesem Spiel geführt hat", erzählte er - überglücklich strahlend - unter der Woche in einer Medienrunde. Die Nominierung ist der Lohn für seine Leistungen im Hertha-Trikot. Er ist erst seit dem Winter da, hat bislang 14 Spiele gemacht - und ist doch längst der Hoffnungsträger. Weil er trifft und vorbereitet wie kein anderer. Weil er auf dem Platz vorangeht. Und weil er das gewisse Etwas mitbringt. Die Fußball-Kunst, die Fans träumen lässt. "Er ist ein Spieler, der über individuelle Qualität verfügt, die - das kann man sagen - außergewöhnlich ist", sagt Labbadia. (Leicht) vereinfacht lautet die Formel: Hat Cunha einen guten Tag, geht was für Herthas Offensive. Hat der 21-Jährige - wie zuletzt gegen Frankfurt - keinen, wird es ganz schwer. Und so werden auch in der zuschauerleeren Allianz Arena wieder die Blicke auf ihn gerichtet sein. Cunha versprüht den ihm eigenen Optimismus: "Wir müssen dort unser Bestes versuchen. Wir müssen nach München gehen mit dem Gedanken, dass wir mit einem positiven Ergebnis zurückkommen."

Besonderheiten

Es wird schwer genug für Hertha BSC. Zum Abschluss also ein Mutmacher. Denn die Berliner sind - wenn man so will - Bayerns Angstgegner der jüngeren Vergangenheit. Keine andere Mannschaft ärgerte das Münchener Starensemble so oft wie die Alte Dame. In fünf der letzten sieben Bundesliga-Spiele klaute der Hauptstadt-Klub dem deutschen Rekordmeister Punkte. Eine Statistik, bei der auch Top-Teams nur staunen können.

Sendung: rbb UM6, 02.10.2020, 18:15 Uhr