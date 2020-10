In der Innenverteidigung wird Jordan Torunarigha weiter schmerzlich vermisst. Er war unter Labbadia am Ende der letzten Saison gesetzt, sorgte für Größe und Stabilität in der Abwehr. Für ihr wird wohl wieder Neu-Herthaner Omar Alderete auflaufen. Neuzugang Deyovaisio Zeefuik fehlt nach einer gelb-roten Karte. Ansonsten sind alle Spieler mit Stammplatzpotential einsatzbereit.

Fehlende Konstanz und individuelle Fehler. Das zeichnet Hertha in dieser jungen Saison aus. Spiel um Spiel winkt Labbadia an der Seitenlinie ab, muss sich nach Abpfiff über "billige Gegentore" ärgern. Dass die neu zusammengestellte Mannschaft es kann, hat sie vor allen Dingen bei den Bayern und in Leipzig gezeigt, bei den Top-Teams der Liga. Doch auch bei diesen Auftritten gab es am Ende keine Punkte.

Zumindest scheint die Stimmung intakt zu sein, auf dem Trainingsplatz wird konzentriert gearbeitet, aber auch gelacht. Die Südamerikaner Jhon Cordoba und Matheus Cunha haben in dieser Woche nach Trainingsende fleißig aufs Tor geschossen – und hatten Spaß dabei. Dennoch: Neun der letzten elf Pflichtspiele hat Hertha verloren. Die Wende sollte schnell gelingen, damit das Lachen nicht bald verstummt.