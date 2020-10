Hinter Hertha BSC liegt eine "sehr schwierige Transferphase". Die Berliner konnten erst spät zuschlagen und nicht die ganz großen Namen präsentieren - auch weil sie an ihren finanziellen Vorgaben festhielten. So fällt das Fazit der Transferphase durchwachsen aus.

Der eine bezeichnet sie als "sehr schwierig", der andere gar als "außergewöhnlich". In einem scheinen sich Hertha-Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz in Bezug auf die Transferphase einig zu sein: Sie wirken fast schon froh, dass die nervenaufreibende Zeit des Pokerns nun vorbei ist und sie sich wieder voll und ganz auf den Fußball konzentrieren können.

"Wir haben uns mit sehr, sehr vielen Namen auseinandergesetzt und auch das eine oder andere versucht. Und es ist auch so, dass nicht alles funktioniert hat", bilanziert Michael Preetz. "Ich finde auch, dass man immer abwägen muss, wo man als Verein steht, wenn man über den oder die großen Namen spricht." Denn den internationalen Wettbewerb etwa können die Berliner den umworbenen Spielern aktuell nicht bieten. "Und es ist ja nicht so, dass wir nichts gemacht haben. Wir haben für unsere Verhältnisse schon sehr, sehr ordentlich in den Kader investiert und die Mannschaft dementsprechend verstärkt", sagt der 53-Jährige.

Zwölf Wochen lang war das Transferfenster zuletzt geöffnet - und viele große Namen wurden mit dem Hauptstadtklub in Verbindung gebracht. WM-Siegtorschütze Mario Götze etwa, der sich am Dienstag PSV Eindhoven anschloss. Oder Christian Eriksen sowie Ex-Bayern-Spieler Ivan Perisic (beide Inter Mailand).

"Man hat ja gesehen, was am letzten Tag dann nochmal los war", sagt auch Trainer Bruno Labbadia. Am sogenannten Deadline-Day lotsten die Berliner zwei Neue und ein bekanntes Gesicht (zurück) an die Spree. Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi vom FC Arsenal wurde für ein Jahr ausgeliehen. "Er ist ein sehr ballsicherer Spieler, der permanent den Ball will, was uns sehr guttun kann", so der Coach. "Wir haben mit ihm einen Spieler bekommen, der auf der einen Seite noch sehr jung ist und auf der anderen Seite aber schon auf hohem Niveau Erfahrung gesammelt hat", analysiert Manager Preetz.

"Aber eines ist ja klar", ergänzt Bruno Labbadia: "So ein Fenster geht bei so einem Spieler nur auf, wenn irgendwo ein Problem dabei war. Deswegen können wir nicht sagen, dass wir nur die Spieler holen können, die perfekt sind. Wir müssen auch Spieler holen, wo vielleicht irgendwo mal was ist." Der Franzose machte in jüngerer Vergangenheit vor allen Dingen mit Disziplinlosigkeiten auf sich aufmerksam. Bei einem Auswärtsspiel in Brighton soll er im Trikot des FC Arsenal Spieler des Gegners verbal gedemütigt und aufgrund ihres geringeren Gehaltes verspottet haben.