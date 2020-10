Jhon Cordoba, Peter Pekarik, Deyovaisio Zeefuik und Mathew Leckie konnten zunächst noch nicht an der Vorbereitung für das nächste Bundesligaspiel am kommenden Wochenende (Samstag, 15:30 Uhr) gegen RB Leipzig teilnehmen. "Wir müssen abwarten", sagte Labbadia am Dienstag zu der Dauer der Trainingspausen. "Jhon hatte schon bei der Nationalmannschaft und im Spiel gegen den VfB leichte Probleme an der Ferse, vielleicht kann er Mittwoch oder Donnerstag wieder einsteigen", kommentierte der Hertha-Trainer das Aussetzen von Cordoba.