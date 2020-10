Bild: imago images/Metodi Popow

Keine Gesänge im Stuttgart-Spiel - Es braut sich was zusammen bei Hertha BSC

15.10.20 | 16:59 Uhr

Vor dem Heimspiel gegen Stuttgart häufen sich die Probleme bei Hertha BSC. Vernünftiges Training ist unmöglich, es gibt einen neuen Corona-Fall - und als wäre das nicht genug, meldet sich auch noch Aufsichtsratsmitglied Jens Lehmann. Von Jakob Rüger

Personal

Trainer Bruno Labbadia hat keine große Auswahl vor dem Heimspiel gegen Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) und kann auch nicht auf die Trainingseindrücke bauen. Die Südamerika-Fraktion um Cunha, Cordoba und Neuzugang Alderete kommt erst 40 Stunden vor dem Bundesligaspiel wieder nach Berlin. Da alle noch einen Corona-Test absolvieren müssen, wird die Vorbereitung vor allem aus Videostudium bestehen. Sie alle sind einmal quer um die Welt geflogen, gespielt hat allerdings nur Neuzugang Omar Alderete für Paraguay und zwar ganze zwei Minuten. "Wir zahlen die Zeche für die Länderspielpause", klagt deshalb nicht zu Unrecht Manager Michael Preetz. Außerdem fehlen: Ascacibar (Muskelverletzung im Oberschenkel), Klünter (Beckenprellung) und Torunarigha (Syndesmoseteilriss)

Die Form

Ein Sieg aus den ersten drei Bundesliga-Spielen, das ist kein optimaler Saisonstart für Bruno Labbadia. Offensiv ist Hertha immer für ein Tor gut, immerhin wurde schon acht Mal gejubelt. Hinten drückt allerdings kräftig der Schuh. Zu viele individuelle Fehler kosteten Punkte. Zuletzt in München erkämpften sich die Berliner ein 3:3, um am Ende durch einen ärgerlichen Elfmeter doch noch zu verlieren. An der Defensivschwäche konnte der Trainer in der Länderspielpause nicht arbeiten. Teilweise hatte Labbadia nur elf Feldspieler zur Verfügung, der Nachwuchs musste aushelfen, um Spielsituationen zu simulieren.

Der Gegner

Der Aufsteiger aus Stuttgart ist mit vier Punkten aus drei Spielen in die Bundesliga-Saison gestartet. So gut waren die Schwaben zuletzt vor neun Jahren, der Trainer damals hieß, Sie ahnen es, Bruno Labbadia. "Der VfB hat in der Region eine Wucht und Macht, die man aus der Ferne gar nicht so sieht", beschreibt der Hertha-Coach seinen Ex-Verein. "Ich freue mich, dass der Klub zurück in der Bundesliga ist, denn dort gehört er hin." Die Stuttgarter selbst sehen sich nicht als Aufsteiger, sondern mindestens als Top-10-Verein. Dort will die Mannschaft mit einer Mischung aus erfahrenen Bundesligaspielern und jungen Talenten unter Chefcoach Pellegrino Matarazzo wieder hin.

Herthaner im Fokus

Er war der wichtigste Neuzugang am Ende des Transferfensters vergangene Woche. Matteo Guendouzi sollte das Mittelfeld verstärken und für Kreativität und Zweikampfhärte sorgen. Daraus wird erst einmal nichts. Guendouzi war für die U-21-Nationalmannschaft Frankreichs im Einsatz und kam mit Corona zurück. Zwei entsprechende Tests nach seiner Rückkehr fielen positiv aus. Nun muss der 21-Jährige für mindestens zehn Tage in häusliche Quarantäne. Der Leihspieler vom FC Arsenal hatte allerdings keinen Kontakt zu seinen Hertha-Mitspielern und dem Berliner Trainerteam. "Im Verein gibt es keine weiteren Corona-Fälle", erklärte Pressesprecher Marcus Jung. Glück im Unglück könnte man sagen.

Besonderheiten

Manager Michael Preetz wusste auf der Pressekonferenz, dass die Frage nach Jens Lehmann kommen würde. Das Aufsichtsratsmitglied, das von Investor Lars Windhorst berufen wurde, äußerte sich zuletzt in der "Sport Bild" zu den Zielen des Hauptstadt-Klubs. Mindestens Europa-League soll es sein und das wissen auch alle im Verein, so Lehmann. Eine Zielvorgabe, die sich allerdings nicht mit den Aussagen von Preetz und Präsident Werner Gegenbauer deckt. Die hatten, um den Druck auf Trainer Labbadia nicht zu groß werden zu lassen, von einer schrittweisen Verbesserung in der Tabelle gesprochen. Nun legte Preetz vor dem Stuttgart-Spiel noch einmal nach: "Jens Lehmann spricht für sich und formuliert seine Erwartungen und vielleicht auch die des Investors. Bruno Labbadia und ich formulieren die Ziele im Verein. Es gibt im Moment dringendere Fragen zu klären, als den Ausgang der Saison nach drei Spieltagen." Das Thema bringt Unruhe und Schlagzeilen, die Hertha BSC vor dem wichtigen Spiel gegen Stuttgart nicht gebrauchen kann. Ein Sieg im Berliner Olympiastadion gegen den Aufsteiger ist fast schon Pflicht, andernfalls geht der Blick der Hertha nicht nach Europa, sondern in Richtung Abstiegszone. Dabei helfen sollen auch wieder die Fans. Hertha plant mit den vom Gesundheitsamt genehmigten 4.500 Zuschauern, die dürfen aber weder singen noch rufen. So steht es - gut sichtbar - auf den Eintrittskarten.

Sendung: rbb UM6, 15.10.2020, rbb UM6