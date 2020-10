Es wurde viel über Loris Karius diskutiert, bevor der neue Keeper überhaupt für Union Berlin am Ball war: abseits des Platzes, über seine Freundin Sophia Thomalla oder das verlorene Champions-League-Finale 2018. Nun stellte sich Karius erstmals den Fragen der Medien.

rbb|24: Herr Karius, es gab ein extremes Medienecho auf ihren Wechsel nach Berlin. Haben Sie schon mit einem so großen Auflauf an Kameras gerechnet?

Es ist sehr angenehm. Vom ersten Tag an wurde ich gut angenommen. Es gibt keine Grüppchen, das Team ist eine Einheit. Das Miteinander wird groß geschrieben. Einem neuen Spieler hilft das natürlich, sich wohl zu fühlen und das hat es einfacher gemacht.

Warum haben Sie sich für Union entschieden, was macht diesen Verein aus?

Erstmal wollte ich wieder zeigen, dass ich ein guter Torwart bin und auf dem Platz stehen, um meine Leistung zu bringen. Ich wollte jetzt nicht wieder in ein anderes Land gehen, nach Spanien, Frankreich oder so und ein neues Abenteuer anfangen. Da hat mich die Aufgabe hier am meisten gereizt. Es ist ein spannendes Projekt. Union hat eindrucksvoll die Klasse gehalten und sich jetzt nochmal verstärkt. Ich bin davon überzeugt, dass man hier etwas erreichen kann.