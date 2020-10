Wenn der 1. FC Union Berlin am Samstag auf den SC Freiburg trifft, dürfen - Corona-Hotspot zum Trotz - 4.500 Fans ins Stadion. Was für Regeln für sie gelten und warum sich die Köpenicker gute Siegchancen ausrechnen dürfen. Von Johannes Mohren

Fakt ist: Ein Einsatz am Wochenende ist unwahrscheinlich. Der - medial befeuerte - Kampf um die Nummer eins mit dem derzeitigen Stamm-Torhüter Andreas Luthe pausiert damit zumindest. Das erwartbare Nachbohren, wer am Samstag zwischen den Pfosten steht, war damit frühzeitig obsolet. Karius könnte derweil nicht der einzige Keeper sein, der passen muss. Die etatmäßige Nummer drei steht auch auf der Liste der möglichen Ausfälle, ebenso wie Mittelfeldspieler Grischa Prömel. Sicher fehlen werden Nico Schlotterbeck und Anthony Ujah.

Verletzungen haben - natürlich - nie etwas Gutes. Und doch ersparte eine von ihnen Union-Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) jede Menge ungeliebte Fragen. Torhüter Loris Karius muss seit der Einheit am Mittwoch angeschlagen passen. Was der aus Liverpool geliehene Keeper hat? Noch unklar. "Das ist im Training entstanden. Da geht es um Fehltritte", sagte Fischer den versammelten Journalisten und fügte an: "Ich möchte da erst abwarten, was die Befunde sind."

Es läuft beim 1. FC Union. Nach der Auftaktpleite gegen Augsburg holte das Team fünf Punkte aus drei Spielen. Zuletzt gab es nach dem 1:1 auf Schalke sogar enttäuschte Gesichter, weil sogar mehr möglich schien. Die Köpenicker - so scheint es - durchleben in ihrer zweiten Bundesliga-Saison eine schnelle Entwicklung: Raus aus der Außenseiter-Rolle im Eiltempo. Auch Urs Fischer sieht das. "Ich glaube schon, dass wir auf dem Weg sind, Schritte - ja, kleine Schritte - zu machen", sagte er - um noch im gleichen Atemzug wieder zu bremsen: "Sich schon nach nur vier Spieltagen zu äußern, dass eine Entwicklung da ist, ist für mich verfrüht."

Underdog sei man in der Liga weiterhin. "Es ist unsere zweite Saison. Wenn wir dann mal zehn auf dem Buckel haben, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus." So wie - mit einem Jahr Unterbrechung - der SC Freiburg. Und doch ist es auch jetzt schon ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Köpenicker durchaus (dreifach) punkten wollen und können. "Uns erwartet eine schwierige, aber doch auch eine lösbare Aufgabe", sagte Fischer. Fakt ist: Holt Union die Punkte sechs, sieben und acht, würde aus dem guten ein sehr guter Start werden.

Und Streich hat durchaus Respekt vor der Auswärtstour ins Stadion an der Alten Försterei. "Berlin hat sich spielerisch noch einmal verbessert - nicht zuletzt auch durch den Neuzugang Max Kruse. Aber auch durch die Entwicklung einiger Spieler", sagte er. Sein Team müsse sich auf den "sehr, sehr aggressiven, harten Fußball" einstellen, den Union spiele. Die Körperlichkeit annehmen, lautet daher eine seiner Maximen. Ob dabei einer helfen kann, den sie in Köpenick bestens kennen, ist ungewiss: Keven Schlotterbeck - letzte Saison noch im Osten der deutschen Hauptstadt unter Vertrag - durfte in den bisherigen vier Spielen nur 35 Minuten für Freiburg ran. Das Bruderduell mit Jetzt-Unioner Nico entfällt wegen dessen Verletzung ohnehin.

Joel Pohjanpalo strahlt viel in diesen Tagen. Die Zeit in Köpenick hätte für den Leihspieler aus Leverkusen kaum besser beginnen können. Bei seinem Debüt für Union Anfang des Monats gegen Mainz erzielte er mit seinem ersten Ballkontakt sein erstes Tor - gespielt hatte er zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 35 Sekunden. Zwei Wochen später stand der 26-jährige Stürmer gegen Schalke 04 gleich in der Startelf. Und zwischendurch war er auch noch mit der finnischen Nationalmannschaft unterwegs. "Der Anfang sieht ganz gut aus. Jetzt will ich natürlich hier mehr Tore schießen und gesund bleiben. Ich habe fünf Spiele in 16 Tagen bekommen - und alle gespielt. Der Körper fühlt sich ganz gut an", sagte Pohjanpalo im rbb|24-Interview.

Das war nicht immer so. Im Sommer 2018 stoppte ihn eine langwierige Verletzung. Es folgten zwei Jahre Leidenszeit. Um Spielpraxis zu sammeln, verlieh ihn Leverkusen zum Hamburger SV in die zweite Liga. Die Norddeutschen verpassten den Aufstieg, aber Pohjanpalo überzeugte mit neun Toren in 14 Spielen. In Köpenick hat er nun nach der ereignisreichen Startphase beim neuen Klub die erste komplette Trainingswoche hinter sich - und bereits Eindruck hinterlassen: "Im Strafraum ist er sehr gefährlich. Wahrscheinlich ist das seine größte Qualität, dass er Situationen antizipieren kann. Er hat die Nase dazu und steht meistens richtig", sagte Urs Fischer.