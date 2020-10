Im Sommer 2019 wechselte Sheraldo Becker zu Union Berlin. In Köpenick ruhten große Hoffnungen auf dem Rechtsaußen, doch die konnte der Niederländer in seiner ersten Saison nicht erfüllen. Ein Jahr später scheint er jetzt richtig durchzustarten.

Das gelbe Leibchen hat Sheraldo Becker nur um den Hals geworfen. Als der schnelle Niederländer am Mittwoch im Training zum Sprint ansetzt, schwebt es wie ein Superman-Cape über seinem Rücken. Zugegeben: Über übersinnliche Kräfte verfügt der 25-Jährige nicht. Aber erstmals seit seinem Wechsel zu Union im Sommer 2019 konnte er seine Stärken zuletzt so richtig präsentieren.

Die Stimmung ist entspannt bei Sheraldo Becker. Doch das war nicht immer so. Im Sommer 2019 kam der Rechtsaußen vom niederländischen Erstligisten ADO Den Haag nach Köpenick. Ein Transfer mit großen Erwartungen - doch die blieben zunächst unerfüllt. "Das letzte Jahr war eines mit vielen Höhen und Tiefen, mit vielen Verletzungen", blickt der Mann aus Amsterdam zurück.

Beim 1:1 gegen den SC Freiburg am letzten Samstag gehörte Becker zu den auffälligsten Spielern, legte mehrmals gut für Stürmer Joel Pohjanpalo auf und hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit selbst eine vielversprechende Gelegenheit. "Am letzten Wochenende hatte ich ein bisschen Pech. Ich hoffe, es klappt bald", sagt der Niederländer und lacht.

Auch mit dem Spielsystem musste Becker erst warm werden. "Der Schritt aus den Niederlanden in die Bundesliga ist groß. Hier musst du auch sehr viel defensiv arbeiten. Es war nicht einfach am Anfang", sagt er rückblickend. Umso mehr kommt ihm entgegen, dass Union sein Spiel in der neuen Saison etwas verändert hat, jetzt etwas offensiver spielt und statt auf lange Bälle mehr auf Pässe setzt. "Wir haben viel verändert und spielen offensiver. Ich mag das. Ich denke, das ist auch der Grund, warum ich mehr spiele. Wir wollen hoch pressen und dann auch schnell umschalten. Ich hoffe, dass ich dem Team da mit meiner Geschwindigkeit helfen kann."