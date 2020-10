Union Berlin hat nach vier Spielen ohne Niederlage allen Grund, selbstbewusst ins Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Montagabend zu gehen. Vor der Partie in Sinsheim gibt es auf beiden Seiten personell aber noch einige Fragezeichen. Von Simon Wenzel

Vor dem Gastspiel in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim (Montag, 20.30 Uhr) muss Union Berlin um zwei potentielle Stammspieler bangen: Kapitän Christopher Trimmel und Stürmer Marcus Ingvartsen konnten in dieser Woche nicht alle Einheiten absolvieren, trainierten teilweise nur individuell. Fischer wollte sich vor dem Abschlusstraining nicht festlegen, ob die beiden in Hoffenheim zum Kader gehören. Besonders ein Ausfall von Trimmel würde Union hart treffen, für ihn stünde Julian Ryerson als Ersatz bereit. In der Offensive hat Urs Fischer ohnehin mehr Kandidaten als Plätze, sodass ein Ausfall von Ingvartsen zu verschmerzen wäre.

Die Köpenicker zeigten sich in Freiburg so spielfreudig wie vielleicht noch nie in dieser Saison. 22 Torschüsse waren ein neuer Rekord für Union, insgesamt hat die Mannschaft schon 76 Mal in dieser Saison auf das gegnerische Tor geschossen, das war vor diesem Spieltag der dritthöchste Wert der Liga (hinter Bayern und Leipzig). Die Offensive hat ohne Zweifel eine neue Qualität und die Defensive scheint ähnlich stabil wie in der letzten Saison. Vier Spiele ohne Niederlage in Serie gelangen den Eisernen zum ersten Mal in ihrer noch jungen Bundesligageschichte.

Mit der Punkteausbeute ist man dennoch nicht ganz zufrieden - bei den Unentschieden auf Schalke und gegen Freiburg wäre für Union gefühlt mehr drin gewesen. "Ich glaube wir haben den ein oder anderen Punkt liegen gelassen, also so gut läuft es jetzt noch nicht", sagte Trainer Urs Fischer angesprochen auf die Statistiken - schob aber nach: "Ich glaube, wir sind zufrieden mit dem, was wir bis jetzt an Punkten geholt haben." Schließlich geht es auch im zweiten Bundesligajahr erstmal um den Klassenerhalt und da ist Union früh in der Saison auf einem guten Weg, ein kleines Polster zwischen sich und die Abstiegsplätze zu bringen. Das wichtigste, so Fischer, sei es jetzt, die Leistungen der letzten Wochen zu bestätigen.