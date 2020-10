Bild: privat

Der erste "Wessi" im Ostfußball - "El Bombero" aus Brandenburg

03.10.20 | 11:20 Uhr

Er stieg mit Hertha BSC in die zweite Liga auf, spielte auf Zypern und war vor 30 Jahren der erste "Wessi" im Ostfußball. Doch Andreas Voglers Karriere war damit noch lange nicht zu Ende. Die Besonderheiten auch nicht. Von Ilja Behnisch

Andreas Vogler ist 55 Jahre alt, trägt bei der Ü50 von Grün-Weiss Neukölln die Rückennummer sechs und spielte vor 30 Jahren in einem Land, das es nicht mehr gibt. Bei Stahl Brandenburg war das, in der historischen, letzten Saison der Fußball-Oberliga der Deutschen Demokratischen Republik. Eine Saison, die im Juli 1990 begann und in der sich für die Ostklubs entscheiden sollte, in welcher Spielklasse des dann vereinigten Deutschlands es fortan weiter ginge. Und während die besten Spieler der Liga längst schon dabei oder kurz davor waren, in den goldenen Westen zu ziehen, beschritt Andreas Vogler den umgekehrten Weg. Zusammen mit Jörg Blüthmann, der ebenso wie Vogler aus West-Berlin stammte und ebenso wie Vogler einst für Hertha BSC auflief, wechselte er als "erster Wessi" in den Osten.

Aus Zypern nach Brandenburg

Wer nun tatsächlich der erste war, ist seither umstritten. Mal heißt es, Blüthmann habe zuerst unterschrieben. Vogler hingegen sagte noch vor einem Jahr gegenüber dem rbb: "Ich glaube ich war einen Tag früher da, aber man soll sich darüber nicht streiten." Als ihn im Frühjahr 1990 die Anfrage aus Brandenburg erreicht, steht Vogler bei EPA Larnaca auf Zypern unter Vertrag, wohin er gewechselt war, nachdem die Alte Dame Hertha ihn nach dem Zweitligaaufstieg 1988 nicht mehr wollte. Doch die Zeichen deuten erneut auf eine Trennung hin, als ihn sein Berater Wolfgang Fahrian, zu dessen Klienten auch Spieler wie Maurizio Gaudino und Jürgen Kohler zählen, vom Interesse aus der DDR erzählt. Vogler sagt zu, weil er da spielen wollte, "wo es Fußball und Geld gibt", wie er 2015 der Zeit erzählte.

Geld aus dem Stahlwerk

Geld gab es tatsächlich zu verdienen in Brandenburg, dem Stahlwerk sei Dank. Oder wie Jörg Blüthmann im Rückblick und gegenüber dem Fußballmagazin 11Freunde erzählte: "Ich habe vom Verein eine kleine Summe bekommen, und noch mal eine größere vom Stahlwerk. Dort war ich alibimäßig als Schlosser angestellt. Mein Gehalt holte ich bar im Stahlwerk ab. Die Scheine waren so frisch, dass sie aneinanderklebten." Aber auch in die Infrastruktur des Klubs floss reichlich Geld. So viel, dass Andreas Vogler heute noch sagt: "Die Pflege der Trainingsplätze und das ganze Drumherum war im Osten fast ein bisschen besser." Und dann diese Mitspieler. Timo Lange, Roy Präger, Christian Beeck oder Steffen Freund – die Säulen der Mannschaft sollten auch in der gesamtdeutschen Bundesliga noch für Furore sorgen. Steffen Freund wurde gar Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund und Europameister 1996.

Die "beste Nummer 9 Südamerikas"

Da war Andreas Vogler längst schon wieder in Berlin. Nach zehn Spielen und zwei Toren war Schluss bei Stahl. Auch weil die Mitspieler mitbekommen hatten, dass die "Wessis" mehr verdienten als sie. Also zog Vogler weiter. Nicht ohne noch ein weiteres, großes Abenteuer mitzunehmen. Beim FC Caracas in Venezuela erlebte er seine wohl erfolgreichste Zeit als Profi. Er wurde Torschützenkönig, Meister und Pokalsieger, erhielt den Spitznamen "el bombero" (der Feuerwehrmann) und wurde von seinem Trainer Manuel Plasencia als "beste Nummer 9 Südamerikas" bezeichnet. Zurück in der Heimat spielte Vogler von 1994 an noch für den Spandauer SV, Tasmania Neukölln, ehe sich der Kreis schloss, ehe er bei den Senioren von Hertha BSC anheuerte – als Torwart. Es scheint, als sei diese Karriere darauf programmiert gewesen, nur auf den ersten Blick normal zu wirken. Um auf den zweiten Blick noch immer eine Pointe bereit zu halten.

Jetzt also Ü50 bei Grün-Weiss Neukölln. Weil die Liebe zum Spiel ihn nie verlassen habe, so Vogler. Immer weiter, so lange die Knochen halten. Die ein oder andere Volte ist sicher noch drin. So wie 2012, als er gegen seinen eigenen Sohn auflief, der damals für TeBe Berlin spielte. Es muss ja nicht immer Fußball in einer Liga sein, dessen Land es schon nicht mehr gibt.

