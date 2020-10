Hertha-Spieler Niklas Stark ist von Bundestrainer Joachim Löw für den anstehenden Länderspiel-Dreierpack nominiert worden. Die DFB-Auswahl trifft am kommenden Mittwoch bei einem Freundschaftsspiel in Köln voraussichtlich vor 9.000 Zuschauern zunächst auf die Türkei.

Anschließend hofft Löw - im Risikogebiet Ukraine in Kiew - auf den ersten Sieg in der Nations League (Samstag, 10. Oktober). Am 13. Oktober kommt es erneut in Köln in der Nationenliga zum Rückspiel gegen die Schweiz. Dort hatte es zum Auftakt im September wie in Stuttgart gegen Spanien ein 1:1 gegeben.