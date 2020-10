Ein deutsch-kroatischer Trainer führt zwei Jahre die Nationalmannschaft Afghanistans bis in das Finale der Südasienmeisterschaft. Mit charmantem Optimismus und großer Menschlichkeit hat Petar Šegrt den vielleicht gefährlichsten Job der Welt ausgeübt. "Men of hope" begleitet seine Suche nach Talenten, die Schwierigkeit, den wohl unbeliebtesten Reisepass der Welt zu bekommen und den Kampf gegen Korruption.

Es ist die Eröffnungsdokumentation des 17. Fußball-Filmfestivals "11mm" am Donnerstagabend im Berliner Kino "Babylon" in Mitte. Rund 60 Filme werde in fünf Tagen in den verschiedenen Sälen zu sehen sein. "Wir haben immer gesagt, wir wollen es unbedingt machen, wenn es geht. Aber über allem steht natürlich unsere Sicherheit und die der Zuschauer", sagt Veranstalter Christoph Gabler.