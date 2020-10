In dieser Saison wurde er in den ersten drei Pflichtspielen eingewechselt, im vierten fehlte er verletzt. Schon in der Winterpause hatte er bei der Hertha-Führung einen Wechselwunsch hinterlegt. Diesen hatte Maier kürzlich erneuert.

Quasi zeitgleich mit dem Abgang von Maier gab Hertha einen weiteren Neuzugang bekannt: Der an den FC Augsburg ausgeliehene Eduard Löwen kehrt vorzeitig nach Berlin zurück. Um die Probleme im Mittelfeld zu kompensieren, holen die Berliner den 23-Jährigen nach nur neun Monaten von Bundesliga-Konkurrent Augsburg zurück. Ursprünglich hätte der erst im Januar an die Fuggerstädter verliehene Löwen, noch eine weitere Saison in Augsburg bleiben sollen. In 16 Bundesligapartien gelangen dem siebenmaligen U21-Nationalspieler zwei Tore und eine Vorlage.