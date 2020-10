Niklas Stark ist vor den Länderspielen in der Ukraine (Kiew) und gegen die Schweiz (Köln) aus dem Kader der deutschen Nationalmannschaft gestrichen worden. Der Herthaner hatte im Freundschaftsspiel am vergangenen Mittwoch gegen die Türkei (3:3) noch zum Kader von Jogi Löw gehört und war in der 86. Minute eingewechselt worden.

Für die jetzt anstehenden Pflichtspiele wurde dieser nun auf 23 Spieler reduziert. Neben Niklas Stark mussten auch Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen) und Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) die Heimreise antreten.