rbb|24: Herr Wehling, mit dem Abstand von einem Jahr: Wie bewerten Sie den Schiedsrichterstreik und dessen Wirkung?

Jörg Wehling: Er hat uns viel Aufmerksamkeit beschert. Nicht nur auf Berlin bezogen, sondern auch in anderen Landesverbänden. Es hat ja auch Streiks in Köln, in Halle und anderen Städten Deutschlands gegeben. Es gab eine ziemliche Welle an Erregung über die Gewalt auf Sportplätzen. Zwar hat Corona durch die lange Zeit des Nichtspielens vieles nivelliert, aber wir merken in der laufenden Saison, dass es sich nicht deutlich verbessert hat und weiter zum Fußball gehört. Mein Fazit: Es ist gut, dass wir darüber mal deutlicher darüber sprechen.