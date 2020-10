Viktoria Berlin bleibt ist in der Regionalliga Nordost weiter ungeschlagen und ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Benedetto Muzzicato gewann am Samstag, dem 9. Spieltag der Regionalliga Nordost, auch gegen den VfB Auerbach und steht damit weiter mit einem komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze. Zumindest zum Ende des Spiels gegen den VfB mussten die Himmelblauen aber um den Sieg zittern.