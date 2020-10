Die SV Lichtenberg 47 hat am elften Spieltag der Regionalliga Nordost mit 3:2 gegen Vorjahresmeister Lok Leipzig gewonnen und klettert damit auf Rang acht der Tabelle. Im Hans-Zoschke-Stadion erwischte der Aufsteiger des Vorjahres dabei einen perfekten Start. Bereits in der zweiten Minute gingen die Gastgeber durch Marcel Rausch in Führung. Leipzig, ab der 28. Minute nach einer roten Karte für Leon Heynke in Unterzahl, konnte in der 48. Minute zwar ausgleichen, geriet in der 54. Minute durch Tarik Gözüsirin und in der 55. Minute durch Philipp Grüneberg erneut in Rückstand. Der zweite Leipziger Treffer in der 68. blieb Ergebniskosmetik.