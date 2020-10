Bleibt Cottbus auch gegen Hertha II in der Erfolgsspur?

rbb|24 zeigt das Spiel am Sonntag ab 13:25 Uhr im Livestream

Energie Cottbus reist am Sonntag zum Auswärtsspiel bei der 2. Mannschaft von Hertha BSC nach Berlin. Tabellarisch findet das Duell im Niemandsland der Regionalliga Nordost statt - Energie Cottbus steht mit 13 Punkten auf Rang sechs, Hertha BSC II mit einem Punkt weniger auf dem zehnten Rang. Bereits 14 beziehungsweise 15 Punkte beträgt der Abstand zu Spitzenreiter Viktoria Berlin .

In vier Ligaspielen seither gab es drei Siege und ein Remis, dazu der Viertelfinaleinzug im Brandenburger Landespokal . Entscheidend dafür, sagt Lottner, sei die Stabilisierung der Defensive und die Systemumstellung auf eine Dreierkette.

Energie Cottbus ist zunächst noch immer dabei, den verkorksten Saisonstart mit vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen zu korrigieren. Sebastian Abt musste gehen , Dirk Lottner kam. Und prompt verbesserte sich auch die Punkteausbeute der Lausitzer.

Die Abwehr der Cottbuser muss nun auch dem unberechenbaren Sturm von Hertha II standhalten. Die zweite Mannschaft des Hauptstadtklubs spielt bislang eine durchwachsene Saison mit drei Siegen, drei Niederlagen und drei Unentschieden. Energie-Coach Lottner erwartet Unbekanntes: "Sie haben in den letzten Wochen immer wieder ihr Spielsystem verändert und hatten auch immer wieder Spieler aus der ersten Mannschaft dabei. Deshalb ist es wie immer gegen eine zweite Mannschaft: Du weißt nicht so richtig, was auf dich zukommt."