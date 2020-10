Cottbus gewinnt in Überzahl in Jena

Energie Cottbus hat sich nach der Niederlage gegen den BAK mit einem 2:1-Sieg gegen Jena zurückgemeldet. Die Lausitzer führten zur Pause mit 2:0 und spielten anschießend in Überzahl, mussten aber dennoch bis zum Schluss um den Sieg bangen.

Energie Cottbus hat sich nach der Niederlage gegen den Berliner AK mit einem Sieg zurückgemeldet. Die Lausitzer gewannen in der Fußball-Regionalliga Nordost am Mittwochabend bei Carl Zeiss Jena mit 2:1 (2:0).

Vor 250 Zuschauern waren zunächst die Gastgeber das dominantere Team. Jena hatte mehr Ballbesitz, konnte vor dem Tor aber nicht gefährlich werden. Die erste gute Chance gehöre daher Energie Cottbus. Den Schuss von Felix Brügmann entschärfte Jenas Keeper Lukas Sedlak und auch den Abpraller, den Niclas Erlbeck per Kopf aufs Tor brachte, hatte der Torhüter sicher.

Amateursport in Vereinen untersagt

Kurz darauf waren das Team von Trainer Dirk Lottner dann aber erfolgreich. Nach schnellem Umschaltspiel landete der Ball auf der rechten Seite bei Felix Brügmann, der in die Mitte spielte, wo Verteidiger Jan Koch zum 1:0 traf (22.).

Das Spiel blieb bis zum Schlusspfiff spannend. Erst hatte Marcel Hoppe gleich zwei Mal die Chance zum 3:1, anschließend war Jena oft nah dran am Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit trafen die Gastgeber sogar noch den Pfosten, doch schließlich nahm Cottbus die drei Punkte aus Jena mit.

Auch nach der Pause gehörte die erste Gelegenheit den Gästen. Felix Brügmann kam unbedrängt zum Kopfball, platzierte den Ball aber zu zentral. Trotz der Unterzahl wurde auch Jena immer wieder gefährlich. Erst kam Fabian Eisele frei vorm Tor zum Schuss, traf aber den Ball nicht richtig. Anschließend parierte Energie-Keeper Toni Stahl bei einem Freistoß zwei Mal stark. Jena drückte auf den Anschlusstreffer - und war in der Schlussphase erfolgreich. Nach einem Freistoß konnte Energie nicht klären und Fabian Eisele traf zum 1:2 (82.).

Erneut Spiele in der Regionalliga wegen Corona abgesagt

TeBe vs. Hertha II, Fürstenwalde vs. Viktoria

Bereits am Nachmittag setzte sich der Berliner AK mit 2:0 gegen die VSG Altglienicke durch. Die Tore erzielten Philip Fontein und Abdulkadir Beyazit per Elfmeter. Am Abend gewann Babelsberg zu Hause gegen Auerbach, Robin Müller, Daniel Frahn und Sven Reimann waren für die Potsdamer erfolgreich.

Beim 3:0 Sieg des BFC Dynamo gegen Lichtenberg 47 traf Lucas Brumme doppelt, auch Benjamin Förster war erfolgreich. Aufsteiger FSV Luckenwalde 63 und Optik Rathenow trennten sich 1:1, nach der Luckenwalder Führung durch Daniel Becker glich Michael Gorbunow für Rathenow in der 90. Minute noch aus.



Die Spiele von Union Fürstenwalde gegen Tabellenführer Viktoria und Hertha BSC II gegen Tennis Borussia mussten coronabedingt abgesagt werden.