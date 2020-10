Audio: Antenne Brandenburg | 03.10.2020 | Andreas Friebel | Bild: imago images/Steffen Beyer

Regionalliga-Spiel im Livestream - Revanchiert sich der BFC für die 0:6-Klatsche in Cottbus?

02.10.20 | 11:10 Uhr

Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo: Diese Ansetzung klingt nach großem Fußball. Die großen Tage haben beide Vereine zwar schon eine Weile hinter sich. Dennoch spricht einiges dafür, dass die Fans im Stadion ein großes Spiel sehen werden. Von Andreas Friebel rbb|24 zeigt das Spiel am Sonntag ab 13:25 Uhr im Livestream

Na also, es läuft doch endlich wieder! Das können die Verantwortlichen in diesen Tagen sowohl in Cottbus, als auch in Berlin sagen.



Beim BFC Dynamo gab es nach einem verpatzten Saisonstart mittlerweile sechs Spiele ohne Niederlage (vier Siege, zwei Unentschieden). Und in Cottbus, unter dem neuen Trainer Dirk Lottner, immerhin drei (zwei Siege, ein Unentschieden).



"Es ist doch klar, dass nach so einer Woche, mit sieben Punkten aus drei Spielen, dann auch mal ein Grinsen mehr im Gesicht ist. Die Spieler werden lockerer und die große Anspannung fällt erst mal ab", beschreibt Lottner die aktuelle Lage im Team.

Nur zu locker können die Lausitzer nicht werden. Denn der aktuelle Platz zehn ist für Cottbuser Ansprüche eindeutig zu wenig. Also müssen weiter Siege her. Was am Sonntag gegen den Berliner Fußball Club nicht ganz einfach werden dürfte, denn die Gäste haben den besten Sturm der Liga. 20 Treffer hat die Mannschaft von Christian Benbennek in dieser Saison bislang erzielt. "Wenn ich das mit den letzten drei Spielen vergleiche, in denen ich dabei war, dann ist das die spielstärkste Mannschaft. Berlin will nicht nur Fußball spielen, sondern kann es auch", so Lottner.

Wichtige Ausfälle beim BFC

Doch der BFC Dynamo muss einige Ausfälle verkraften. Kapitän Ronny Garbuschewski sitzt am Sonntag eine Rot-Sperre ab. Der Ex-Cottbuser Jonas Zickert kassierte beim 2:2 gegen Rathenow eine Gelb-Rot-Karte. Mittelfeldspieler Andreas Pollasch fällt mit einem Innenbandanriss am Knie mehrere Wochen aus. Und auch Ex-Energie Stürmer Benjamin Förster könnte am Wochenende wegen muskulärer Probleme ausfallen. Trotzdem stellt sich die neu formierte Cottbuser Abwehr, zu der auch Dominik Pelivan gehört, auf Schwerstarbeit ein. Pelivan, unter Sebastian Abt noch im Mittelfeld gesetzt, spielt jetzt in der Dreierkette. "Das heißt jetzt nicht, dass man hinten die ganze Zeit in der Nase bohrt und nur da stehen bleibt. Ich muss mich jetzt noch mehr konzentrieren, weil ich als Stabilitätsfaktor noch wichtiger für unser Spiel bin. Mir gefällt meine neue Position."

Energie rechnet mit rund 4.000 Fans

Nicht schlecht findet Pelivan auch die Tatsache, dass am Sonntag rund 4.000 Energie-Fans im Stadion sein werden. Soviel waren es zuletzt Ende Februar kurz vor Beginn der Corona-Pandemie. "Wir haben das letzte Woche schon gegen Fürstenwalde gesehen, was es bedeutet, wenn einen die Fans nach vorn treiben. Und jetzt vor 4.000 zu spielen, da freut sich jeder in der Mannschaft drauf." Und Freude kommt bei den Cottbusern auch beim Blick in die Statistik auf. In elf Regionalligaspielen (seit 1994) hat Energie kein einziges Mal verloren. Beim letzten Aufeinandertreffen, fast auf den Tag genau vor einem Jahr, gab es sogar ein 6:0. Das hat auch der BFC Dynamo nicht vergessen und hofft am Sonntag auf eine Revanche.