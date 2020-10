rbb|24 zeigt das Spiel am Freitag ab 18:55 Uhr im Livestream.

Tennis Borussia gegen den BFC Dynamo: Dieses Duell gab es früher regelmäßig. Erstmals seit fast zehn Jahren treffen beide Teams nun wieder in einem Punktspiel aufeinander. Ein brisantes Duell unter Flutlicht.

Wenn Tennis Borussia am Freitagabend den BFC Dynamo im Mommsenstadion empfängt, lebt eine alte Rivalität wieder auf. Jahrelang hatten sich die beiden Berliner Vereine regelmäßig duelliert - von 1991 bis 1998 und 2004 bis 2011. Seitdem standen sich beide Teams nur einmal gegenüber. Im Landespokal-Halbfinale 2018 konnte sich der BFC knapp mit 2:1 gegen die Charlottenburger durchsetzen.

Am Freitag gibt es nun erstmals seit fast zehn Jahren wieder ein Punktspiel - unter Flutlicht im Mommsenstadion. Aufsteiger TeBe steht mit neun Punkten wegen des besseren Torverhältnisses auf einem Nicht-Abstiegsplatz, ist aber gegen die Hohenschönhausener nur Außenseiter. Auch, weil Kapitän Nicolai Matt nach einer Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Lok Leipzig gesperrt ist.

Der BFC Dynamo kämpft um die vorderen Tabellenplätze und steht aktuell auf Rang sieben. Die Vorbereitung auf das Berlin-Derby lief aber alles andere als rund. Nachdem es in der Mannschaft einen Verdacht auf eine Corona-Infektion gegeben hatte, musste das Spiel gegen Altglienicke am letzten Wochenende abgesagt werden. Am Montag kam aber die Nachricht: Der Verdacht hat sich nicht bestätigt und das Team von Trainer Christian Benbennek konnte das Training wieder aufnehmen - und darf nun gegen TeBe antreten.