Pinguin Berlin Freitag, 02.10.2020 | 22:47 Uhr

Großartige 1. Halbzeit der Borussen. Ballbesitz, Passsicherheit, Druck und ein auch in der Höhe verdientes 3:0 zur Halbzeit. In Halbzeit 2 kam der Gegner wesentlich besser aus der Kabine und TeBe geriet in Bedrängnis. TeBe belohnte sich endlich mal für eine echt starke Leistung! Ein toller Abend!