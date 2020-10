Dem 1. FC Union Berlin könnte nach Fan-Gesängen bei einem Fußball-Testspiel eine Strafe drohen. Wie die " Bild "-Zeitung am Samstag berichtete, beschäftige sich das zuständige Gesundheitsamt mit einem möglichen Verstoß gegen aktuell gültige Corona-Maßnahmen, nachdem der Berliner Bundesligist vor der Partie gegen den Zweitligisten Hannover 96 auf die Unterlassung von Fan-Gesängen hingewiesen worden war, dies aber nicht an seine Fans weiterkommunizierte. "Zurzeit befindet sich das Bezirksamt in Prüfung. Wenn Verstöße vorliegen, werden diese entsprechend geahndet", hieß es vom Gesundheitsamt Treptow-Köpenick.

Seit dem 3. Oktober sieht die Infektionsschutzverordnung vor, dass keine Fan-Gesänge oder Sprechchöre bei Sportveranstaltungen mehr erlaubt sind. In der vorherigen Fassung gab es noch Sonderregelungen.

1.975 Zuschauer hatten das Testspiel von Union gegen Hannover am Donnerstag im Stadion An der Alten Försterei verfolgt und ihr Team lautstark unterstützt. "Wir haben ja niemanden aufgefordert, hier zu singen", argumentierte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit im rbb|24-Interview. "Die Frage ist: Bleiben eigentlich die Regeln nachvollziehbar für die Menschen oder kommen wir langsam an seltsame Grenzen", hatte Arbeit moniert. Singen in geschlossenen Räumen sei bei Abstand nach wie vor erlaubt, Singen im Freien plötzlich nicht mehr, meinte er.