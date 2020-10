Der 1. FC Union Berlin muss mehrere Wochen auf Verteidiger Nico Schlotterbeck verzichten. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt. Der 20-Jährige hatte sich in der Schlussphase des Heimspiels gegen Mainz 05 (4:0) am Oberschenkel verletzt und wird den Eisernen nun mehrere Wochen fehlen. Somit muss Schlotterbeck auch die Länderpielreise zur deutschen U21-Nationalmannschaft absagen. Nächster Gegner der Köpenicker in der Bundesliga ist Schalke 04 am 18. Oktober.