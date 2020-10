Bild: imago images/Rust

Das Endtableau der Saison 1990/91 entschied gleichzeitig darüber, wer in der nächsten Saison einen Startplatz in den beiden - dann gesamtdeutschen - Bundesligen bekommen sollte. Über eine Qualifikationsrunde schaffte es der BSV schließlich in die 2. Bundesliga Nord und spielte - hier mit Christian Beeck - etwa gegen Hannover 96. Es folgten jedoch in rascher Abfolge gleich mehrere Abstiege. Der sportlichen Talfahrt schloss sich 1998 die finanzielle an. Der Verein musste Konkurs anmelden. Der Klub wurde nicht mal ein Jahrzehnt nach dem Ende der DDR-Oberliga aus dem Vereinsregister gelöscht. Der FC Stahl Brandenburg trat seine direkte Nachfolge an. Das Zuhause ist inzwischen die Landesliga.