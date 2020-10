Bild: imago images/Werner Scholz

1. Spieltag Handball-Bundesliga - Füchse quälen sich zu Auftaktsieg bei Nordhorn-Lingen

03.10.20 | 22:54 Uhr

Nach einem harten Stück Arbeit sind die Füchse Berlin erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beim Auftakt in Nordhorn-Lingen hatten die Füchse gerade in der Offensive Probleme. Am Ende gewann das Team beim Debüt von Trainer Siewert dennoch verdient.

Die Füchse sind mit einem Sieg bei der HSG Nordhorn-Lingen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Beim Debüt von Trainer Jaron Siewert taten sich die Berliner allerdings lange Zeit schwer und zeigten gerade in der Offensive noch deutliche Abstimmungsschwächen. Am Ende stand trotzdem ein 25:20-Erfolg (10:13) auf der Anzeigetafel. Mindestens genauso erfreulich wie der Sieg dürfte auf Seiten der Füchse das Bundesliga-Comeback des lanzeitverletzten Simon Ernst gewesen sein. Der 26-Jährige wurde in der zweiten Halbzeit nach knapp einjähriger Auszeit eingewechselt. Zuvor sah er eine schwache erste Hälfte seiner Teamkollegen.



Füchse mit Problemen in der Offensive

Die ersatzgeschwächten Berliner - Siewert musste auf gleich sieben Akteure verzichten - scheiterten gleich zu Beginn des Spiels einige Male an Bart Ravensbergen im Tor von Nordhorn. Der Niederländer erwischte vor knapp 950 Zuschauern einen guten Start in die Partie, parierte in den ersten zehn Minuten dreimal stark gegen den Füchse-Angriff. Siewert nahm das erste Timeout, lobte die Defensivleistung seiner Mannschaft und forderte gleichzeitig mehr Effektivität in der Offensive. Insgesamt war es in der Anfangsphase ein torarmes Spiel, nach einer Viertelstunde führten die Gastgeber aus Niedersachsen gerade einmal mit 5:2. Siewert konnte nicht zufrieden sein mit dem schwachen Beginn der Füchse bei Außenseiter Nordhorn. Einzig Dejan Milosavljev im Tor der Berliner verhinderte einen höheren Rückstand seines Teams. Im Angriff blieben die Füchse im ersten Durchgang zu ungenau und gingen daher verdient mit einem 10:13 in die Halbzeit.

Simon Ernst feiert Comeback

Nach Wiederbeginn wurden die Berliner dann aber besser, holten den Rückstand nach nur fünf Minuten auf und gingen beim Stand von 14:13 zum ersten Mal im gesamten Spiel in Führung. Doch es blieb lange Zeit eine enge Begegnung. Die Gastgeber hielten sich durch aggressive Abwehrarbeit in der Partie, immer wieder wurde der Spielfluss durch Zeitstrafen auf beiden Seiten unterbrochen. Das große Highlight aus Sicht der Füchse in einem auch in der zweiten Hälfte schwachen Handball-Spiel war sicherlich die Rückkehr von Simon Ernst. Der 26-Jährige hatte sich im Oktober letzten Jahres zum dritten Mal das Kreuzband gerissen, sich im Anschluss gegen das Karriere-Ende entschieden und feierte am Samstag in Nordhorn sein erneutes Comeback nach langer Ausfallzeit. Der Nationalspieler erlebte in den restlichen Minuten, wie seine Mannschaft den Vorsprung doch noch um einige Punkte ausbaute und so nach holprigem Beginn am Ende trotzdem verdient mit 25:20 siegte. Bereits am Dienstag (06.10., 19:00 Uhr) geht es für die Füchse in der heimischen Max-Schmeling-Halle im Spiel gegen den SC Magdeburg weiter.

Sendung: rbb24, 03.10.2020, 21:45 Uhr

