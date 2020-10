Die Füchse Berlin kommen in der Handball-Bundesliga noch nicht recht in Schwung. Im Auswärtsspiel beim formstarken DHfK Leipzig reichte es für die Berliner nur zu einem 24:24-Unentschieden, trotz einer drei-Tore-Halbzeitführung.

Mit breitem Angriffsspiel zog das Team von Jaron Siewert die Leipziger Verteidigung einige Male gut auseinander. Davon profitierte in den Anfangsminuten auch Kreisläufer Mijajlo Marsenic, der früh zwei Tore erzielte. Bis zur 18. Minute lief in einem engen Handballspiel alles nach Plan für die Füchse, dann kassierte Jacob Holm eine Rote Karte. Er hatte - wohl unabsichtlich, aber dennoch sehr schmerzhaft - seinem Gegenspieler mit der Hand ins Gesicht geschlagen.

Die Füchse blieben in einem zunehmend hektischen und fehlerhaften Spiel dennoch das bessere Team und gingen mit einer 13:10-Führung in die Halbzeitpause. Danach hatten die Gastgeber ihre beste Phase, glichen erst schnell aus und gingen Mitte der zweiten Hälfte mit 17:16 in Führung. Den Füchsen gelang es nun nicht mehr so gut, ihren Angriffsplan durchzuziehen, sie begingen außergewöhnlich viele Fehler - 15 waren es am Ende.

Leipzig hielt die Führung so bis in die Schlussphase, musste dann allerdings gleich mehrere Minuten in Unterzahl spielen, unter anderem wegen eines Wechselfehlers. So kamen die Berliner kurz vor Schluss noch zum 24:24-Ausgleich. Der letzte Angriff gehörte den Leipzigern, aber Füchse-Torwart Dejan Milosavljev hielt mit seiner zwölften Parade des Spiels das Unentschieden und den Punktgewinn fest.