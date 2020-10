Die Füchse Berlin haben in der European League gute Aussichten, das Achtelfinale zu erreichen. Wie die Auslosung der Gruppenphase am Freitag in Wien ergab, treffen die Berliner im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten 16 auf Nimes Gard (Frankreich), Sporting CP (Portugal), C.S. Dinamo Bucuresti (Rumänien), TATRAN Prestov (Slowakei) und IFK Kristianstad (Schweden).