Schon zu Halbzeit führten die Gastgeber mit 15:12, aber in den ersten zehn Minuten nach der Pause bauten die Berliner ihre Führung mit neun Toren in Folge auf 24:12 aus. Den komfortablen Vorsprung ließen sich die Füchse vor rund 600 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle nicht mehr nehmen.

Am kommenden Sonntag geht es für die Füchse in der Bundesliga mit dem Gastspiel bei GWD Minden weiter. Die nächste Aufgabe in der European League ist die Auswärtspartie in Nimes am kommenden Dienstag.