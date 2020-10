Am 13.10.2019, also vor genau einem Jahr drohte Simon Ernst das Karrierende. Im Spiel gegen den Bergischen HC riss sich der 1,96 Meter große Rechtshänder das vordere Kreuzband, zum dritten Mal in Folge, zum dritten Mal im rechten Knie. Ans Aufhören hat er nicht wirklich gedacht, auch wenn er gezweifelt hat: "Im Nachhinein ist es schwer zu sagen. Hätte mir vorher einer gesagt, was alles ansteht, hätte ich vielleicht darauf verzichtet. Aber irgendwie schafft man es doch sich zu motivieren und so doof das auch klingt, man sieht immer wieder Licht am Ende des Tunnels."

Viele Wochen und Stunden im Reha Training liegen hinter dem Europameister von 2018. Es ist aktuell bereits die dritte Saison für Simon Ernst bei den Füchsen Berlin. In der Bundesliga für den Hauptstadtclub gespielt, hat er allerdings erst elfmal. Schon bei seiner Verpflichtung vor zwei Jahren kam er verletzt nach Berlin, mit einem Kreuzbandriss.

"Den Physio- und den Kraftraum habe ich die letzten Jahre deutlich öfter gesehen als die Halle. Ich glaube dadurch lernt man es auch zu schätzen, wieder voll im Training dabei sein zu können", erklärt Ernst schwer atmend während des Trainings am Montag im Fuchsbau.