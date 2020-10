Gerald Scholl fährt mit seinem Rollstuhl zum Beckenrand, stemmt sich aus dem Sitz und auf die Beckenkante. Den Neoprenanzug hat er schon an, jetzt zieht er sich seine Tauchausrüstung auf den Rücken, dann taucht Gerald Scholl ab, in eine andere Welt. So fühlt es sich für den Querschnittsgelähmten jedenfalls an, wenn er sich unter Wasser bewegt. "Fabelhaft, fantastisch", sei es, erzählt Scholl.

Es ist zwar nur das Stadtbad Wilmersdorf II, in dem er sich an diesem Samstag ins Wasser stürzt, für ihn ist es aber genau so viel wert wie ein Bergsee oder ein Riff. "Viele erzählen mir, es geht um den Anblick des Gewässers oder um die Fische. Für mich nicht. Für mich geht es um dieses Körpergefühl", sagt Scholl.

Wenn Gerald Scholl abtaucht, geht immer ein Tauchlehrer mit. Alfred-Georg Anlauf, der Präsident des Klubs, erklärt die Herausforderung: "Man muss sich als Behinderten-Tauchlehrer auf die jeweilige Behinderung einstellen, es gibt da keine allgemeingültige Regelung", erklärt Anlauf. Er hat den Verein mit gegründet und steht an diesem Samstagabend am Rand des Beckens als Rettungsschwimmer.

Auch er taucht an diesem Samstagabend durchs Becken. Immer an seiner Seite im Wasser ist Tauchlehrer Richard Seefeldt, denn Sebastian Andres kann sich unter Wasser kaum orientieren. "Ich merke eigentlich nur, ob ich auf- oder abtauche", sagt er. Sein Tauchpartner führt ihn deshalb am Unterarm. Mit Drucksignalen kommunizieren die beiden unter Wasser. "'Okay' ist zum Beispiel ein Mal am Unterarm oder an der Hand drücken", erklärt Andres. Im Schwimmbecken in Wilmersdorf sind die Herausforderungen begrenzt, ist das Becken zuende, müssen die beiden auftauchen oder wenden.

Sebastian Andres taucht aber auch schon im Freiwasser. "Jetzt im Sommer war ich zum Beispiel mit im See, da haben wir vorher ein Zeichen für 'kalt' vereinbart, weil das Wasser 14 Grad hatte und da wird es dann irgendwann kalt", erklärt er. Welche Zeichen bei dem Tauchgang gelten, klären die beiden vorher in einem Briefing - das macht man so unter Tauchern. "Es ist ein Geben und Nehmen", sagt Sebastian Andres, "vielleicht muss ich etwas mehr nehmen als geben, das muss ich schon eingestehen."