Ab Montag ruht der Ball auf Berlins Fußballplätzen - größtenteils. Kinder immerhin dürfen weiterhin trainieren - ein Erfolg aus der Sicht von Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußballverbandes. Aber es bleibt noch vieles, was ihm in dieser Situation Sorge bereitet.

Bernd Schultz : Wir haben 212 Vereine und gut 3.000 Mannschaften, die von dieser Einstellung des Spielbetriebes betroffen sind - von der Ü60 bis zu den Jüngsten im Kindesalter. Insofern trifft das in der Tat den gesamten Fußball in der Stadt.

Die überwiegende Mehrheit der Vereine hat es akzeptiert. Wir haben alle eine Gesamtverantwortung in der Pandemie. Aber es ist natürlich eine Enttäuschung, dass der Sport in seiner Gesamtheit lahmgelegt wird, obwohl viele Vereine mit Hygienekonzepten gearbeitet haben und sich viel Mühe gegeben wurde, eine Verbreitung der Pandemie über die Sportplätze zu verhindern. Es gibt auch nach wie vor keine Belege dafür, dass Sportplätze Infektionsherde waren. Also ja, Enttäuschung und sicherlich auch ein bisschen Verärgerung sind vorhanden. Aber die Entscheidung, den Spielbetrieb ab Montag auszusetzen, wurde zähneknirschend hingenommen.

Es gibt Streit überall. Jeder Betroffene hat genug Gründe zu fragen: "Warum jetzt gerade bei mir?" Aber ich glaube, man würde die Politik überfordern, wenn jetzt für jede Gruppe einzelne Regelungen gefunden werden müssten. Von daher habe ich da ein Stück weit Verständnis. Meine Sorge ist, dass wir den Spielbetrieb nicht rechtzeitig wieder hochfahren können. Das hatten wir im Sommer schon mal. Da hatten wir erst langsam wieder mit dem Trainingsbetrieb begonnen, bis wir wieder spielen durften. Deshalb bin ich dankbar, dass eine Forderung von uns umgesetzt wurde, dass Kinder bis zwölf Jahre weiter trainieren dürfen. Das ist eine kleine Erleichterung und bis jetzt deutschlandweit einmalig, was wir da zusammen mit der Landesregierung erreicht haben. Wir sind durch die erste Lockdown-Phase ohne größeren Mitgliederschwund gekommen. Aber je öfter so etwas passiert, muss man befürchten, dass die Bindung irgendwann verloren geht.

Kamyar Niroumand, Präsident von Hertha Zehlendorf, hat Sie nach Kritik an Ihrer Person, in Schutz genommen und gesagt, das Präsidium sei so zerstritten, dass man sich immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen würde. Wie ist das in diesen schwierigen Zeiten: Rauft sich das BFV-Präsidium zusammen?

Herr Niroumand war vier Wochen Vizepräsident des BFV und ich kann nicht beurteilen, wo er diese intensiven Erkenntnisse wahrgenommen hat. Wir haben die Entscheidungen zur Saisonplanung einstimmig im Präsidium getroffen und ich glaube nicht, dass das der kleinste gemeinsame Nenner war. Insofern ist das von Herrn Niroumand etwas vereinfacht und verkürzt dargestellt. Wir haben zwischenmenschlich und im Umgang sicherlich ein Problem innerhalb des Präsidiums, das ging sicherlich vom Schiedsrichterstreik 2019 aus. Aber in der Sache haben wir uns immer wieder zusammengefunden und haben sachgerechte Entscheidungen im Sinne der Vereine getroffen.