Bei Union Berlin gilt er als Fußball-Gott, auch die Fans von Energie Cottbus haben ihn in guter Erinnerung. Dabei begann die Karriere von Torsten "Tusche" Mattuschka alles andere als gewöhnlich. Als junger Spieler aus der siebten Liga wurde er beim damaligen Bundesligisten Energie Cottbus vorstellig - und das ohne den durchtrainierten Körper eines Leistungssportlers. In einem Interview mit "11Freunde" sagte er einmal: "Ich hatte 97 Kilo und so eine Trommel". Trotzdem ging er seinen Weg, unter Ede Geyer wurde er Bundesliga-Spieler, bei Union Berlin Derby-Held. Am Sonntag wird Torsten Mattuschka 40 Jahre alt.