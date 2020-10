"Für mich geht ein Traum in Erfüllung," sagte Reichel. Wenn er sich eine Mannschaft hätte aussuchen dürfen, wären es die Blackhawks gewesen. Das Team aus der stärksten Liga der Welt hatte seinen Neuzugang schon mal in Aktion erlebt - der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger bestritt im September 2019 ein Spiel gegen die Eisbären.

Das Berliner Eishockey-Talent Lukas Reichel ist in der Nacht zu Mittwoch in der ersten Runde des NHL Drafts gezogen worden. Die Chicago Blackhawks entschieden sich für den 18-jährigen Angreifer der Eisbären und wählten ihn an Position 17 aus. Damit wurde Reichel als erster aktiver Spieler des Eisbären von einem NHL-Team ausgewählt.

Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee zeigte sich nach dem Draft Reichels ebenfalls sehr erfreut: "Wir sind sehr stolz auf Lukas." Dieser hoffe nun in zwei Jahren auch wirklich in der NHL auf dem Eis zu stehen.



Lukas Reichel scheint das Eishockey-Talent in die Wiege gelegt worden zu sein: Sein Onkel Robert war jahrelang als Spieler in der NHL aktiv, sein Vater Martin jagte als deutscher Nationalspieler dem Puck hinterher und sein Bruder Thomas steht ebenfalls bei den Eisbären unter Vertrag.