"Es gibt keine pragmatische und schnelle Soforthilfe. Nur wenige Vereine kommen in den Genuss einer Hilfe, weil die Vorgaben zu restriktiv sind", sagte Hörmann der "Stuttgarter Zeitung" . Gänzlich anders sieht das Dagmar Freitag: "Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass auf allen politischen Ebenen insbesondere in den derzeitigen Haushaltsberatungen die Entwicklung auch für den Sport sehr aufmerksam beobachtet wird. Da bedarf es keiner weiteren Hinweise."

Drei Monate ist das Hilfsprogramm alt, erst ein Achtel des Geldes ist beantragt. "Das sind enttäuschende Zahlen", sagte Alfons Hörmann am Donnerstag dem Sport-Informations-Dienst. "Damit bestätigt sich, worauf wir seit Monaten hinweisen. Was politisch gut gemeint ist, lässt sich in vielen Fällen nur sehr kompliziert umsetzen. Die Kriterien zur Bewilligung sind für viele nicht oder nur sehr bedingt zu erfüllen und gehen nach Ansicht von Fachleuten über das übliche Maß hinaus."

Matthias Große kommentierte nun in Richtung Freitag: "Sie beleidigen das Ehrenamt unseres DOSB-Präsidenten. "Wenn sich Alfons Hörmann Sorgen um den deutschen Sport macht, sollten Sie das ernst nehmen", so der 53-Jährige. "Wir brauchen Leute mit Rückgrat und Charakter."



Matthias Große, der Lebensgefährte von Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein, und Dagmar Freitag teilen keine harmonische Vergangenheit. Der Berliner hatte vor zehn Jahren, im Kampf gegen Pechsteins Sperre wegen erhöhter Blutwerte, vergeblich versucht, Dagmar Freitag zu kontaktieren. Freitag hatte dem heutigen DESG-Präsidenten damals vorgeworfen, sie fühle sich durch dessen Aussage, er "werde zur Not bis in den Plenarsaal einmarschieren", um sie sprechen zu können, bedroht. Große wiederum wirft Freitag vor, nie mit ihm gesprochen zu haben.