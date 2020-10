Der gebürtige Strausberger (Märkisch-Oderland) gewann alle seine drei WM-Goldmedaillen in der Staffel: 2015 in Berlin mit Marvin Dogue, 2017 in Kairo im Mixed mit Ronja Steinborn und 2019 in Budapest mit Patrick Dogue. Im Februar 2020 war Nobis zudem Kandidat in der TV-Sendung "Schlag den Besten", kämpfte in verschiedenen Spielen um 50.000 Euro, unterlag dabei jedoch dem Doktoranden Hendrik Wedderien.

Einen letzten sportlichen Wettkampf schließt Nobis allerdings nicht aus. Beim avisierten Kampf um die Kaderqualifikation im Dezember sei ein Start durchaus denkbar, so Nobis: "Sollte der Wettkampf stattfinden können, würden ich und meine Knochen es mir nochmal überlegen."