Shutdown oder nicht - Unsicherheit in der Fußball-Regionalliga

29.10.20 | 13:18

Der organisierte Freizeitsport in Deutschland wird im November in einen coronabedingten Shutdown versetzt, Profiligen dürfen nur noch ohne Zuschauer weitermachen. Doch was heißt das für die Fußball-Regionalliga Nordost? Von Philipp Büchner

Auf die Frage, ob seine Mannschaft ab Montag noch trainieren oder spielen darf, lacht Rocco Teichmann, Spordirektor des Tabellenführers FC Viktoria Berlin, süffisant: "Gute Frage!" Tatsächlich herrschen in der Fußball-Regionalliga Nordost nach den gestrigen Beschlüsse von Bund und Ländern ganz unterschiedliche Emotionen: Verwirrung, Hoffnung, sicher auch Ärger. Das liegt vor allen Dingen daran, dass noch niemand ganz sicher weiß, was die neuen Einschränkungen für die vierte Liga bedeuten. Der organisierte Freizeit- und Amateursportbetrieb wird für den November heruntergefahren und die Profis werden vor leeren Rängen spielen, so viel ist klar. Doch die Regionalliga befindet sich in einem Grenzbereich zwischen Profi- und Amateursport - und dieser Grenzbereich wird in allen bisherigen Veröffentlichungen ausgespart.

Viele Viertligisten arbeiten und wirtschaften unter Profi-Bedingungen, werden jetzt aber wohl behandelt wie Feierabend-Kicker. "Für mich ist klar, dass wir keinen Profisport betreiben," räumt Teichmann ein. "Aber natürlich ist das Berufssport und keine Freizeitbeschäftigung". Das sieht der Geschäftsführer des zuständigen Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV), Holger Fuchs, ähnlich: "Per Definition ist die Regionalliga keine Profiliga. Also müssen wir damit rechnen, dass auch hier ab Montag erst einmal keine Spiele stattfinden können." Bleibt die Frage, ob zumindest Training möglich ist. Da besteht noch eine kleine Hoffnung. Der Verband berät bereits intensiv das weitere Vorgehen. Auf die Frage, ob der NOFV nun in Alarmbereitschaft sei, sagt Fuchs: "Von Alarm kann nicht die Rede sein, wir machen jetzt einfach unsere Arbeit. Und da geht es übrigens nicht nur um die Regionalliga. Wir haben ja auch noch zahlreiche andere Spielklassen, um die wir uns kümmern müssen."

Vereine warten auf neue Verordnungen

Die Regionalligisten bleiben noch gelassen. Der Ex-Bundesligist Energie Cottbus möchte erst einmal abwarten, bis am Freitag die neue Infektionsschutzverordnung des Landes Brandenburg verabschiedet wird. Die möchte sich Präsident Auth genau ansehen und erörtern, was möglich ist. Hilfreich wäre es sicher, wenn im Gegensatz zu den Veröffentlichungen der Bundesregierung das Wort "Regionalliga" darin auftaucht. Der FC Energie sehe sich weiter in der Lage, "den Trainings- und Spielbetrieb im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten zu organisieren." Auch in Berlin soll vor dem Wochenende eine neue Verordnung verabschiedet werden. Bestenfalls lässt diese wie im Frühjahr Ausnahmeregelungen für das Training der Regionalligisten zu. Für die neuen Einschränkungen zeigt Rocco Teichmann grundsätzlich Verständnis: "Ich bin niemand, der immer alles in Frage stellt. Aber was wir in den letzten Monaten an Hygienemaßnahmen und Schutzkonzepten entwickelt und auch erfolgreich umgesetzt haben ... Da ist es schon extrem ärgerlich, dass der Sport jetzt insgesamt runterfahren muss und damit meine ich besonders unsere Jugendmannschaften". Für die Regionalliga sieht Teichmann den drohenden Shutdown differenzierter: "Da waren wir alle auf eine extrem anstrengende Saison vorbereitet, in der sich immer wieder neue Situationen ergeben können. Da bleibe ich auch jetzt entspannt".

Komplizierte Situation

Wie kompliziert die Lage ohnehin ist, zeigt ein Blick zum Ligakonkurrenten Tennis Borussia Berlin. Die Mannschaft befindet sich bis einschließlich 6. November noch in Quarantäne, darf also weder spielen noch trainieren. Am Tag nach Ablauf der Quarantäne ist ein Ligaspiel in Jena angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Mannschaft von Trainer Markus Zschiesche bereits vier Spiele nachzuholen - und das in einer aufgestockten Liga mit einer straff organisierten Saison-Planung. "Irgendwie bekommen wir natürlich alles hin, aber ob das fair ist, ist eine andere Frage." Auch wenn ein Shutdown ab Montag weitere einzelne Spielausfälle und eine damit verbundene Verzerrung der Tabelle verhindern würde, ist Zschiesche kein Freund einer weiteren "Zwangspause", wie er es nennt. "Ist doch klar, dass man lieber trainiere und spielen möchte. Der Rhythmus geht doch total verloren."

Sobald die Länder ihre Infektionsschutzverordnungen angepasst haben, steht fest, ob in den vierten Ligen überhaupt noch trainiert oder gar gespielt werden darf. Dann schließen sich noch Überlegungen an, wie die Regionalligisten unter den neuen Bedingungen überhaupt weitermachen können und wollen. Denn ohne Zuschauer brechen wichtige Einnahmen weg. Gegenüber dem MDR kündigte Wilfried Riemer, Spielleiter der Regionalliga Nordost an: "Wir werden nächste Woche eine Videokonferenz mit den Vereinen machen und danach sehen wir weiter."

