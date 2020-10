3.900 Besucher sind beim traditionellen "Renntag der Deutschen Einheit" in Hoppegarten erlaubt - den Corona-Auflagen entsprechend weit verteilt. Auch sportlich bietet sich am 3. Oktober eine Besonderheit.

Seit 1991 gibt es den "Renntag der Deutschen Einheit", initiiert vom Unternehmer Zino Davidoff, aus Freude über die Wiedervereinigung Deutschlands. Eine Veranstaltung mit Tradition also und in diesem Jahr doch mit einer Premiere. Denn neben dem Einheitsrennen wird am 3. Oktober (ab 13 Uhr) in Hoppegarten auch der "130. Große Preis von Berlin" ausgetragen, der aufgrund der Corona-Krise verlegt werden musste.