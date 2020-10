Ruder-EM in Posen

Der deutsche Achter dominierte den Finallauf in Abwesenheit des Olympiasiegers Grobritannien. Bereits nach 1.000 Metern lagen die Deutschen mit zwei Sekunden vorne, am Ende gewannen sie mit einer halben Bootslänge Vorsprung vor Rumänien und dem niederländischen Boot. "Das gibt ein gutes Gefühl. So können wir positiv auf Olympia schauen", sagte der Berliner Crew-Neuling Olaf Roggensack zur Titelverteidigung.

Der Deutschland-Achter rette damit einmal mehr die Bilanz der deutschen Ruderer bei einem internationalen Wettkampf. Der Sieg war die einzige Goldmedaille für Deutschland bei dieser EM, dazu gab es drei Mal Silber - im Leichtgewichts-Doppelvierer der Männer, sowie im Doppelvierer und Achter der Frauen. "Eine Medaille oder einen Sieg mehr hatte ich mir schon erhofft", bekannte Cheftrainer Ralf Holtmeyer zur Bilanz des Deutschen Ruder-Verbands.