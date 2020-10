Die letzte Saison endete abrupt und ohne Vorwarnung. Das Coronavirus brachte die Volleyball-Bundesliga der Frauen und so auch den SC Potsdam zum Stillstand. Nach 19 Spielen stand der Sportclub mit 14 Siegen, 49 zu 23 Sätzen und 43 Punkten auf dem dritten Rang in der Tabelle, spielte eine herausragende Saison .

"Das ist natürlich direkt ein Highlight", sagt auch Potsdams Kapitänin Antonia Stautz gegenüber dem rbb und über den fünfmaligen deutschen Meister und amtierenden Pokalsieger. Bis zu 1.000 Zuschauer dürfen beim Saisonauftakt in der Arena am Luftschiffhafen am Samstag (19:00 Uhr) dabei sein. "Im Supercup am letzten Wochenende haben sie natürlich 0:3 verloren, trotzdem ist mit Dresden natürlich immer zu rechnen", sagt Stautz, die zum Saisonauftakt aber auch sagt: "Wir kennen das ja. Wir haben letztes Jahr auch in Dresden angefangen, haben gewonnen und wollen das diese Saison auch schaffen."

Dabei hat sich der Kader der Potsdamerinnen gehörig verändert. Fünf Abgänge - Denise Imoudu (Schweriner SC), Sofija Medic (Karriereende); Lisa Gründing (Karriereende), Anna Hölzig (Nawaro Straubing), Ana Escamilla (UYBA Volley Busto Arsizio) - stehen sechs Zugängen gegenüber - Symone Speech (Mittelblock), Kelsey Veltman (Mittelblock), Lindsay Flory (Zuspielerin), Ana Tiemi Takagui (Zuspielerin), Vanessa Agbortabi (Außen-Annahme) und Lindsey Ruddins (Außen-Annahme).