Die BR Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga überraschend ihre erste Saisonniederlage kassiert. Bei den Bisons Bühl verloren die Berliner am Samstagabend mit 1:3 (22:25, 18:25, 28:26, 22:25). Es war für den Hauptstadtclub die erste Niederlage in einem nationalen Wettbewerb seit dem Playoff-Finalspiel gegen den VfB Friedrichshafen am 5. Mai 2019 (1:3).