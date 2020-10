Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben ihre Heimpartie in der Bundesliga am Samstag gegen Suhl souverän gewonnen. Vor leeren Zuschauerrängen besiegten die Brandenburgerinnen das Team aus Thüringen mit 3:0 (25:13, 25:18, 25:15). Damit übernahm Potsdam auch die Führung in der Tabelle.

Die Potsdamerinnen dominierten das Spiel von Beginn an. Zu längeren Ballwechseln gegen den Tabellenneunten kam es nur selten. So ging der erste Satz schon nach 22 Minuten an die Gastgeberinnen. Weil sein Team weiterhin konzentriert blieb, konnte Trainer Guillermo Hernandez am Ende den vierten Saisonsieg bejubeln.



Am 8. November geht es für die Mannschaft mit einem Auswärtsspiel bei Allianz MTV Stuttgart weiter.