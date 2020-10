Sechs Corona-Fälle in der Mannschaft bremsen den VC Olympia aus. Der Volleyball-Bundesligist muss seinen für das Wochenende geplanten Saisonstart auf unbestimmte Zeit verschieben. Ursprünglich sollte die Mannschaft am Sonntag bei den Bisons Bühl antreten. Die Spieler hatten sich unlängst bei der U20-Europameisterschaft in Brno (Tschechien) mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich derzeit in Quarantäne.