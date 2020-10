Die Berlin Recycling Volleys starten mit einem Heimspiel in die Champions-League-Saison. Am 16. Dezember wird Zenit Kasan aus Russland zu Gast in der Max-Schmeling-Halle sein. Das teilte der Europäische Volleyball-Verband (CEV) nach der Festlegung der ersten Gruppenspiele am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.