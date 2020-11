Alba Berlin in der Bundesliga weiter ungeschlagen

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Der Double-Gewinner siegte am Sonntag ohne Zuschauer in eigener Halle gegen die Telekom Baskets Bonn auch dank eines starken dritten Viertels verdient mit 97:74 (48:38). Für den Titelverteidiger war es im dritten Spiel der dritte Sieg. Beste Berliner Werfer waren Kapitän Niels Giffey mit 17 und Luke Sikma mit 16 Punkten.