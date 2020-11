Für ein erstes Ausrufezeichen reichte es auch so. Beim Euroleague-Erfolg über Lyon-Villeurbanne war es Siva, der 2,4 Sekunden vor dem Spielschluss die entscheidenden drei Punkte warf. Zur Wahrheit gehört allerdings ebenso, dass die fünf Drei-Punkt-Würfe zuvor nicht ins Ziel gefunden hatten. "Aber ich hatte das Selbstvertrauen: Ich kann etwas bewegen. Die Instinkte waren wieder da", so Siva.

Inzwischen hat er die Krankheit überstanden und zumindest körperlich sei er bei "vielleicht etwas über 80 Prozent. Aber es ist hart. Ich kann immer noch nicht richtig gut atmen, ich habe Kopfschmerzen. Es gibt Momente, in denen ich mich richtig gut fühle. Aber ich muss dran bleiben: richtig gesund werden, richtig in Form kommen."

Selbst für ihn, den Dauer-Patienten, war das eine außergewöhnliche Erfahrung. "Das hat mir echt Angst gemacht. Viele Leute, die Covid haben, haben keine Symptome. Gerade als Sportler dachte ich: Das wird schon nicht so schlimm. Aber das war es. Am ersten Tag konnte ich nicht mal ein T-Shirt anziehen. Meine Haut hat sich ganz komisch angefühlt, ich konnte kaum richtig atmen. Ich bin aufs Fahrrad gestiegen, dachte ich könne es ausschwitzen wie eine normale Erkältung. Nach fünf Minuten hatte ich überhaupt keine Luft mehr", sagt Siva im Gespräch mit rbb|24.

Ein Selbstvertrauen, gespeist auch aus Erfahrung. So oft der 24-fache NBA-Spieler (2013/14 für die Detroit Pistons) verletzt war, so oft drückte er dem Alba-Spiel wieder seinen Stempel auf, sobald er zurück war im "sicheren Hafen", wie er einst im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" sagte: "Wenn ich auf dem Platz stehe, ist das eine ganz andere Welt für mich. Ich denke über nichts anderes nach, konzentriere mich nur auf das Spiel." Ein gedankliches Exil, das ihm schon durch ganz andere Phasen seines Lebens geholfen hat.

Auf dem Feld ist Siva der "Funke, der alles in Gang bringt". So jedenfalls sagte es Mitspieler Luke Sikma einmal über seinen Landsmann. Oder anders: Ist Siva in Form, liegen die Chancen gut, dass Alba in Form ist. Auch, weil kaum einer wie er für die Art von Basketball steht, die Erfolgscoach Aíto García Reneses vorschwebt. Da passt es ins Bild, wenn der 1,83 Meter kleine Point Guard über den 73-jährigen Spanier sagt: "Wir haben eine besondere Chemie. Ich habe oft bewiesen, dass er sich auf mich verlassen kann."