Old but Gold

Sportlehrer mit 75? Ja, das geht. Und wie. Frank Bär ist Lehrer aus Leidenschaft und aufgrund des akuten Personalmangels in der Hauptstadt aus der Pensionierung in die Sporthalle zurückgekehrt. Und er hat es nicht bereut. Von Uri Zahavi

Frank Bärs Stimme ist eindringlich. Wenn der 75-Jährige Ansagen macht, wird es um ihn herum mucksmäuschenstill. Warum das erwähnenswert ist? Bär gibt seine Kommandos in der Turnhalle einer Grundschule. So gut wie jeder wird aus eigener Erfahrung wissen, dass Grundschulsporthallen nicht gerade ein Ort der Stille und Disziplin sind. Bei diesem Sportlehrer ist das anders. Ja, Sie haben richtig gelesen. Frank Bär unterrichtet mit 75 Jahren immer noch - das macht ihn zum ältesten Sportlehrer Berlins.

"Denkt daran, jedes Spiel macht nur so lange Spaß, wie sich jeder an die Regeln hält", hallt es durch den Raum. Frank Bär steht vor einem Handballtor, hält zwei weiße Kunststoffbälle in den Händen. Die 6B der Grundschule an der Köllnischen Heide im Bezirk Neukölln wird gleich Völkerball spielen. Seit 1978 ist Bär Sportlehrer aus Leidenschaft. Eigentlich war er schon längst pensioniert, doch aufgrund des großen Lehrermangels in der Hauptstadt nahm er vor acht Jahren seine Trillerpfeife vom metaphorischen Nagel und unterrichtet wieder, zehn Stunden pro Woche.