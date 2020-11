Für die vom U18-Nationaltrainer Steffen Ziesche und vom Bremerhavener DEL-Trainer Thomas Popiesch betreute Auswahl trafen Yasin Ehliz (9. Minute), Marc Michaelis (12.), zweimal Marcel Brandt (15./49.), Colin Ugbekile (18.), Marcel Noebels (33.) und Markus Eisenschmid (50.). Für Deutschlands Talente-Auswahl waren in der Krefelder Arena ohne Zuschauer nur der 19 Jahre alte Nino Kinder (3.) und der 17-jährige Haakon Hänelt (58.) von den Eisbären Berlin erfolgreich.

Nach acht Monaten Stillstand im deutschen Eishockey soll der Deutschland Cup ein Lebenszeichen darstellen. Seitdem die Deutsche Eishockey Liga im März wegen der Corona-Krise ihre Saison abgebrochen hatte, fand bislang kein professioneller Spielbetrieb mehr statt. An diesem Wochenende starten jedoch die DEL2 und die drittklassigen Oberligen ohne Zuschauer in neue Spielzeiten. Die im hohen Maße von Zuschauereinnahmen abhängige DEL will am 19. November entscheiden, ob es in diesem Winter noch einen Saisonstart geben wird.



Beim Deutschland Cup geht es am Freitag (16.45 Uhr) für das Olympia-Perspektivteam gegen Lettland weiter. Die Balten sind am Samstag (17.00 Uhr) zweiter Gegner der deutschen A-Auswahl.