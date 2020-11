Bild: imago images/regios24

Hertha vor dem Spiel in Augsburg - Das Warten auf den Hunderter

05.11.20 | 17:20 Uhr

Immerhin, Hertha BSC hat die Niederlagenserie am vergangenen Wochenende durchbrochen. Die Berliner warten trotzdem seit fünf Spielen auf einen Sieg. Wieder einmal soll alles besser werden, der Gegner diesmal heißt: FC Augsburg. Von Jakob Rüger

Der Gegner

In Augsburg geht es wieder aufwärts. In den letzten beiden Spielzeiten sprang man nur knapp dem Abstieg von der Schippe. Nun, nach einem überzeugenden Saisonstart, winkt den Fuggerstädtern im zehnten Erstligajahr ein neuer Vereinsrekord. 13 Punkte nach sieben Bundesligaspielen hat es in der Geschichte des FCA noch nicht gegeben. Dafür fehlt noch ein Heimerfolg gegen Hertha. "Mit einer disziplinierten Mannschaftsleistung holen sie die Punkte", blickt Hertha Trainer Bruno Labbadia in Richtung Süddeutschland. Augsburg steht in der Tabelle dort, wo Hertha BSC nur zu gern hin möchte, auf einem Europapokalplatz.

Die Form

Hertha kann nicht mehr gewinnen. Seit fünf Spielen warten die Berliner auf einen Sieg. Gegen Wolfsburg verspielten sie eine 1:0 Führung. "Wir wollen unsere Sieglos-Serie stoppen", gibt Labbadia als Ziel für das Auswärtsspiel aus. "Wie wir es gegen Leipzig und Wolfsburg gemacht haben, kompakt stehen und mutig nach vorne spielen". Nur belohnt hat sich Hertha mit zwei eigentlich couragierten Leistungen nicht. Von einem Pflichtsieg will der Trainer des Tabellen-14. aber nichts wissen. Bruno Labbadia beschwört die gute Entwicklung der letzten Spiele und wartet dennoch weiter auf seinen 100. Bundesligasieg als Chefcoach.

Personal

Eigengewächs Jordan Torunarigha überzeugte zu Saisonbeginn in der Innenverteidigung. Dann verletzte er sich am Syndesmoseband. Nun ist er positiv auf Corona getestet worden und befindet sich in Quarantäne. Glück für Hertha, er hatte auf Grund seiner Reha keinen Kontakt zur Mannschaft. So darf Omar Alderete, nach einer guten Leistung gegen Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst, weiter neben Dedryk Boyata verteidigen. Im Mittelfeld wird Lucas Tousart wegen einer Kniereizung fehlen. Trainer Bruno Labbadia muss also die Zentrale in Augsburg umbauen.

Herthaner im Fokus

Er war der auffälligste Herthaner gegen Wolfsburg nach seiner Einwechslung. Matteo Guendouzi war dank seiner Lockenpracht gut zu erkennen. Er war viel unterwegs und forderte den Ball. Guendouzi denkt stets über den nächsten Pass hinaus, er spielt mit Weitsicht. Der junge Franzose kann und soll das Herthaspiel beleben. Nach der Verletzung von Tousart winkt der Arsenal-Leihgabe die Startelf. "Er ist einer der besten Optionen die wir haben", wollte sich Labbadia auf der Pressekonferenz vor dem Augsburgspiel noch nicht final auf einen Startelfeinsatz festlegen. Guendouzis Selbstvertrauen und seine Ballsicherheit dürfte Hertha gegen abwartende Augsburger gut tun.

Besonderheiten

Keine Woche ohne Schlagzeilen rund um den "Big City Club". Investor Lars Windhorst wollte mit seiner Tennor Holding bis Ende Oktober eigentlich weitere 100 Millionen Euro in den Hauptstadtklub pumpen. Doch die Corona-Pandemie geht auch am Investor nicht spurlos vorüber. Wie unter der Woche bekannt wurde, ist die Zahlung verschoben worden. Das Geld soll aber noch in diesem Geschäftsjahr fließen, das gab Hertha BSC per Pressemitteilung bekannt. Große Investitionen sind, wie im letzten Wintertransferfenster, als man 78 Millionen Euro in neue Spieler investierte, nicht zu erwarten. Hertha BSC rechnet in dieser Saison mit einem Minus von rund 60 Millionen Euro. Einen negativen Einfluss auf seine Mannschaft auf Grund der Schlagzeilen, befürchtet Labbadia nicht: "Wir versuchen die ganze Zeit unseren Job zu machen. Das sollte die Mannschaft nicht tangieren". Der Trainer verlangt volle Konzentration auf die sportlichen Aufgaben. Ein Auswärtssieg würde Hertha BSC nämlich mal wieder etwas Ruhe bringen.

